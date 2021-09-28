محافظ بني سويف يصطحب عدداً من الطلائع والشباب لزيارة المشروعات القومية

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الطلائع والشباب من طلاب المدارس لزيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية ، ضمن مبادرة أطلقتها المحافظة لرفع وعي النشء من أبناء المحافظة بحجم ما يتم انجازه من مشروعات لرفع مستوى وجودة حياة المواطنين.

حيث التقى المحافظ بالطلاب قبل بدء الرحلة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، ومحمد جبر نائب المحافظ.

واستعرض المحافظ حجم المشروعات وتنوعها وفائدتها وعوائدها على حياة المواطن، وأنها تستهدف تحسين الواقع الحالي والمستقبل المشرق للأجيال القادمة.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،

ودار حوار مميز بين المحافظ والطلاب خلال زيارة المشروعات،واستمع المحافظ لاستفساراتهم وأجاب عليها، حيث أبدى الطلاب إعجابهم الكبير بما وصلت إليه المحافظة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد وأن أطلعهم المحافظ أنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 105 مليار جنيه خلال 8 سنوات فقط،شملت قطاعات الكهرباء والطرق والصناعة والصرف الصحي والخدمات الحيوية والجماهيرية.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،

وأبدى الطلاب إعجابهم الشديد بمشروع كورنيش النيل الذي سيكون متنفس حضاري غير مسبوق لأبناء المحافظة، وأنه سيكون مفتوحا أمام الجميع، لاسيما وأنه أوشك على الافتتاح بعد تطوير الممشى والطريق العلوي، يجري الانتهاء من تطوير الممشى السفلي بطول 1.5كم في المسافة من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية.

ويتم حالياً الانتهاء من أعمال تنسيق وتجميل الموقع العام"لاند سكيب"، والانتهاء من تشطيب بوابات الصعود والنزول وعمل وتركيب الإنترلوك أمام البوابات والرخام بالممشى ومقاعد لجلوس المواطنين وتجهيز رامبات للتيسير على ذوي الإعاقة، وغيرها من الأعمال.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،

وجذب انتباه الطلائع والشباب المشاركين في المبادرة، مشروع المجمع الصناعي بتكلفة تصل تقارب المليار جنيه،وهو أحد المجمعات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها في عدد من المحافظات، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب وصغار رجال الأعمال من الشباب.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،

وأعرب عدد من الطلاب من سكان القرى ، سعادتهم الكبيرة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير القرى،والذي تفقدوا اليوم بعض مشروعاتها بمرافقة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، حيث تستهدف المبادرة تنفيذ أكثر من 1616 مشروعاً في 66 قرية بناصر وببا ، منها: 20 قرية بمركز ناصر و46 قرية بمركز ببا،وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 12 مليار جنيه، في 12 قطاعاً حيوياً تشمل مشروعات في قطاعات: الصرف الصحي،مياه الشرب، التعليم ، الصحة، الزراعة، الشباب والرياضة، الري، المجمعات الخدمية،الغاز الطبيعي، الكباري، الاتصالات.

يذكر أنه قد تم إطلاق رابط إلكتروني مخصص لاستقبال المشاركة في المبادرة، "الذي تم الإعلان عنه منذ أسبوع " وتم الاختيار من بينهم عن طريق إجراء قرعة تحت إشراف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،