خلال زيارته لها بالمستشفى الجامعي.. رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير رعاية طبية للطفلة نورهان

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه لا مجال للتستر على أي خطأ أو تقصير طبي أو إداري في علاج الطفلة «نورهان» صاحبة الـ 8 سنوات، موضحًا أن الجامعة في انتظار نتائج تحفيقات النيابة العامة التي تجريها فى الواقعة.

جولة رئيس جامعة طنطا

جاء ذلك خلال زيارته اليوم للطفلة بمستشفى طنطا الجامعي، في حضور الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

جولة رئيس جامعة طنطا

ووجه رئيس جامعة طنطا بتوفير رعاية طبية لها على أعلى مستوى على مدار الساعة، كما التقى مع والدة الصغيرة، وعد بأن الجامعة لن تتهاون فى حال أثبتت النيابه العامة وجود أى إهمال أو خطأ فى عقاب المخطىء.

جولة رئيس جامعة طنطا

جولة رئيس جامعة طنطا