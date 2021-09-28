الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«ادرس في مصر».. ورشة عمل لجذب الطلاب الوافدين لجامعة سوهاج

الدكتور مصطفي عبد
الدكتور مصطفي عبد الخالق

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها إدارة الطلاب الوافدين بالجامعة، بالتعاون مع طلاب من “أجل مصر”، بعنوان "كيفية جذب الطلاب الوافدين لجامعة سوهاج"، ضمن فعاليات مبادرة "ادرس فى مصر"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتورة هالة مقلد المستشار الفني بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة تسعي لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة لهم، وذلك ضمن إجراءات مبادرة (ادرس في مصر)، بأعتبارها مشروع قومي تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة فى مصر.

وأضاف أن ورشة العمل ناقشت آليات جذب الطلاب الوافدين من الدول المختلفة للدراسة بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية مميزة لجذب أكبر عدد من الطلاب، موجهاً شكره للدكتورة رشا كمال والدكتورة هالة مقلد ممثلين عن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، لحضورهم تلك الورشة.

ومن جانبه، وجه الدكتور حسان النعماني، الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق لدعمه اللامحدود سواء المادي أو المعنوي لإدارة الوافدين، مشيداً بالإمكانات المادية التي تمتلكها الجامعة وما تتميز به من موقع جغرافي ومنشآت على أعلى وأحدث مستوي من الجودة، بجانب الكوادر العلمية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد أنه تم دراسة مشاكل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى حل مشاكل الإقامة وسرعة انهاء إجراءات استقبال ملفات الطلاب وقبولها بالكليات، هذا بالإضافة إلى وضع برامج ترفيهية مميزة من خلال دمجهم فى الأنشطة والفعاليات الطلابية، لتقليل احساسهم بالاغتراب، مطالباً الجميع بالتكاتف من أجل استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، لما له من أثر بالغ فى إعلاء تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.

 

خدمات المركزى مستوى وزارة التعليم جامعة التعليم العالي تكريم مكان فعاليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

وفد هندسي مصري ينفذ أعمال المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة

أول تحرك من وزير الري لتنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة التعديات

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

التنسيق يرفض قبولها .. القصة الكاملة لمأساة الطالبة جيسيكا بالمنيا

السيسى ينيب قائد الجيش لوضع إكليل زهور على ضريح جمال عبدالناصر

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهاراً لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 31

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعرب عن رغبة إسرائيل في توسيع دائرة السلام مع دول أخرى

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى

مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بجنين