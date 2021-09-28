«ادرس في مصر».. ورشة عمل لجذب الطلاب الوافدين لجامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها إدارة الطلاب الوافدين بالجامعة، بالتعاون مع طلاب من “أجل مصر”، بعنوان "كيفية جذب الطلاب الوافدين لجامعة سوهاج"، ضمن فعاليات مبادرة "ادرس فى مصر"، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتورة هالة مقلد المستشار الفني بالإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الوافدين.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة تسعي لتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة لهم، وذلك ضمن إجراءات مبادرة (ادرس في مصر)، بأعتبارها مشروع قومي تتكاتف فيه كل أجهزة الدولة لتذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة فى مصر.

وأضاف أن ورشة العمل ناقشت آليات جذب الطلاب الوافدين من الدول المختلفة للدراسة بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية مميزة لجذب أكبر عدد من الطلاب، موجهاً شكره للدكتورة رشا كمال والدكتورة هالة مقلد ممثلين عن الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي، لحضورهم تلك الورشة.

ومن جانبه، وجه الدكتور حسان النعماني، الشكر للدكتور مصطفى عبدالخالق لدعمه اللامحدود سواء المادي أو المعنوي لإدارة الوافدين، مشيداً بالإمكانات المادية التي تمتلكها الجامعة وما تتميز به من موقع جغرافي ومنشآت على أعلى وأحدث مستوي من الجودة، بجانب الكوادر العلمية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد أنه تم دراسة مشاكل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى حل مشاكل الإقامة وسرعة انهاء إجراءات استقبال ملفات الطلاب وقبولها بالكليات، هذا بالإضافة إلى وضع برامج ترفيهية مميزة من خلال دمجهم فى الأنشطة والفعاليات الطلابية، لتقليل احساسهم بالاغتراب، مطالباً الجميع بالتكاتف من أجل استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، لما له من أثر بالغ فى إعلاء تصنيف الجامعة محلياً ودولياً.