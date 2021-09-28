الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية: إصابات الأجانب المقيمين بكورونا بلغت 2305 فى الأسبوع الأخير

كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة الكورى الجنوبي، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية ازداد وسط استمرار الموجة الرابعة من تفشي كورونا.


ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن المقر، قوله، اليوم الثلاثاء: إن عدد الإصابات للأجانب المقيمين في البلاد بلغ 2305 إصابات خلال الأسبوع الأخير، ليشكل 16.2% من إجمالي الإصابات.


وخلال هذه الفترة، وصل عدد الإصابات بكورونا لكل 100 ألف أجنبي إلى 208 إصابات، وهو أكبر بمقدار 9 أضعاف عن عدد الإصابات للكوريين (23 إصابة).

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وائل لطفي

الدوغرى

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