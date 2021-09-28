الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يسجل 2401 إصابة و45 وفاة بفيروس كورونا

العراق
العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 2401 إصابة جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت الوزارة- حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الثلاثاء- أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و998 ألفًا و615 حالة، والوفيات إلى 22 ألفًا و187 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 3795 حالة شفاء ليبلغ الإجمالي مليونًا و904 آلاف و22 حالة بنسبة 95.3%.


وأشارت إلى أن عدد المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 54 ألفًا و683 حالة ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و708 آلاف و888 حالة.

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