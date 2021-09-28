ردم ترعة فى أسيوط.. استجابة فورية من «الرى» لحالة تعد عرضها برنامج «آخر النهار» (فيديو)

في استجابة فورية من أجهزة وزارة الموارد المائية والري لما تم إثارته في برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، على قناة «النهار»، بالأمس، من شكوى أحد المواطنين من وجود تعد على منافع نهاية ترعة عبدالرسول بالردم بطول حوالي 25 مترًا في نهاية الترعة وعمل ماسورة بالمخالفة في نجع "سبع أسيوط" بمحافظة أسيوط، تم صباح اليوم تنفيذ أعمال إزالة لعدد من التعديات بالتنسيق بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والأجهزة الأمنية ومحافظة أسيوط كالتالي:

ردم ترعة في أسيوط



- القرار الأول ضد فرغلي محمد السهلي (بناء سور بطول 40 مترًا يتداخل 2 متر)

ردم ترعة في أسيوط



- القرار الثاني ضد ريان عبدالمنصف محمد (زراعة أشجار أعلى الردم المسطح 80 مترًا)

ردم ترعة في أسيوط



- القرار الثالث ضد ريان عبد المنصف (أعمال ردم مساحة 30 مترًا مربعًا)

ردم ترعة في أسيوط

- القرار الرابع محمد أحمد حسين (عمل سور بطول 83 مترًا يتداخل 2 متر)

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط

ردم ترعة في أسيوط



