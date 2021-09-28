اصطدنا اثنين.. «حديقة الحيوان» تكشف حقيقة انتشار القرود في حدائق الأهرام

قال محمد فاروق، مدير حدائق الحيوان بالجيزة، إن القرود الهاربة في منطقة حدائق الأهرام منذ أغسطس الماضي لا تخص حدائق الحيوان، وهي ملك لأشخاص وقام بإطلاقها لعدم السيطرة عليها، وجرى اصطياد إحداها من قبل وأخر الأسبوع الماضي بمنطقة ميت عقبة بجوار نادي الترسانة عقب تقديم المواطنين لبلاغات.

وأضاف فاروق، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سلوك المواطنين في شراء القرود صغيرة وعدم السيطرة عليها وقيام الآخرين بتقديم الطعام للقرود الهاربة سبب اختفائها بالأشجار، مشيرا إلى أن أصحاب محلات بيع الحيوانات مسيطرة على القرود لديها ولا يمكنها الهرب.

وكان قد أكد الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه تقرر فتح حدائق الحيوان وخاصة حديقة حيوان الجيزة من الساعة 9 صباحا أمام الجمهور بالأسعار العادية، وهي 5 جنيهات فقط، مضيفا أنه تم تهيئة حدائق الحيوان بالمحافظات ، لاستقبال كافة الزائرين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.

وأضاف رجائي أنه من ضمن إجراءات فتح حدائق الحيوان، التباعد الاجتماعى خلال زيارة العائلات والاسر لحديقة الحيوان مع مرور أمنى مشدد على مختلف الأماكن بالحديقة للتأكد من تحقيق هذه الشروط من خلال لوحات إرشادية على أرضية الحديقة وأمام المسطحات الخضراء وأماكن إيواء الحيوانات، مع الالتزام بعدم إلقاء المخلفات خارج مناطق التخلص من المخلفات.، تم مراعاة عدم وجود كثافة كبيرة من زوار الحديقة.