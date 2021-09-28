الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة: العمل جاري على استكمال محور مسطرد ورفع أنقاض الإزالات

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن الأعمال الجارية بشارع المشروع بحي المطرية بمسطرد جارية، حتى الانتهاء من رفع كافة أنقاض الإزالة.

وأكد صابر لـ"الدستور"، أن أعمال أجهزة المنطقة الشرقية جارية بمناطق السلام أول والمرج وعين شمس والمطرية لحين الانتهاء من توسعة تعارضات محور مسطرد.

وواصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمالها بالمنطقة الشرقية لأعمال رفع أنقاض الإزالات بشارع المشروع بمسطرد، لاستكمال تنفيذ المحور والتي تنفذه الهيئة الهندسية بطول ١٦ كم، ويبدأ من محطة عدلى منصور بالنزهه مروراً بمناطق السلام أول والمرج وعين شمس والمطرية.

محور مسطرد ازالة تعارضات محور مسطرد محور عدلي منصور إزالات محور عدلي منصور أخبار محافظة القاهرة

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