نائب محافظ القاهرة: العمل جاري على استكمال محور مسطرد ورفع أنقاض الإزالات

قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن الأعمال الجارية بشارع المشروع بحي المطرية بمسطرد جارية، حتى الانتهاء من رفع كافة أنقاض الإزالة.

وأكد صابر لـ"الدستور"، أن أعمال أجهزة المنطقة الشرقية جارية بمناطق السلام أول والمرج وعين شمس والمطرية لحين الانتهاء من توسعة تعارضات محور مسطرد.

وواصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمالها بالمنطقة الشرقية لأعمال رفع أنقاض الإزالات بشارع المشروع بمسطرد، لاستكمال تنفيذ المحور والتي تنفذه الهيئة الهندسية بطول ١٦ كم، ويبدأ من محطة عدلى منصور بالنزهه مروراً بمناطق السلام أول والمرج وعين شمس والمطرية.