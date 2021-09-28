تقرير: 2.4 مليار دولار صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال عام

سجلت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، نحو 4.241 آلاف طن خلال موسم المالي 2020-2021، بقيمة بلغت 2.406 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للحاصلا الزراعية.

وتأتي الدول العربية في مقدمة المستوردين من مصر، بما قيمته 842 مليون دولار، بواقع 1797 طن من الحاصلات.

وأشار تقرير المجلس التصديري، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استقبلت حاصلات زراعية مصرية بـ 584 مليون دولار بـ 795 طن، ودول آسيا استقبلت بـ 323 مليون دولار بإجمالي 554 طن، ثم الدول الإفريقية بـ29 مليون دولار بحوالي 35 طنًا.

وتصدرت الموالح صادرات الحاصلات الزراعية بـ 1826 طن بما قيمته 853 مليون دولار، ثم جاءت الباطاطس الطازجة بـ 201 مليون دولار بواقع 632 طن، ثم البصل بـ 108 مليون دولار بواقع 343 طنًا.

وجاءت الفاصوليا الجافة في المرتبة الرابعة بـ 146 مليون دولار بـ 150 طن، والعنب الطازج بـ 252 مليون دولاربـ 140 طن ثم الرومان بـ 65 مليون دولار بواقع 119 طن، البطاطا 51 مليون دولار بواقع 104 طن.

واحتل البصل مرتبة جيدة في ترتيب الصادرات بـ 42 مليون دولار بواقع 50 طن، وبلغت صادرات الطماطم الطازجة 39 مليون دولار بواقع 104 طن النباتات العطرية والطبية بلغت صادراتها 90 مليون دولار بواقع 50 طن.