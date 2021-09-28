فرقة مسرح الطليعة تختتم اختبارات المتقدمين لورشة «الحكي»

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة اختتمت مساء أمس اختبارات المتقدمين لورشة «الحكي»، التي تقيمها ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة.

ومن المقرر بدء فعاليات الورشة في الأول في أكتوبر، بالمجان ضمن أنشطة نادي مسرح الطليعة بالفرقة.

وأضاف «حسان» أن اختبارات الورشة تقدم لها ١٧٣ متقدما، وقام بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة وهم الفنان محمد عبد الفتاح، الفنان أحمد مجدي، الفنان رأفت البيومي، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي، والمخرج عادل حسان.