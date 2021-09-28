استطلاع: معظم الأمريكيين يعتقدون أن الجرعات المعززة دليل على عدم جدوى اللقاحات

أظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن معظم الأمريكيين غير المحصنين ضد كوفيد-19 يعتقدون أن الحاجة المحتملة إلى جرعات معززة من اللقاحات تشير إلى أن اللقاحات لا تعمل.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة / كايسر فاميلي فاونديشن/ غير الربحية، أن 71 بالمائة من المستطلعين غير المحصنين يعتقدون أن الجرعات المعززة الإضافية تشير إلى أن اللقاحات لا تعمل، مقارنة بـ19 بالمائة فقط من الأشخاص الذين تم تحصينهم.

ويرى معظم المستطلعين الذين تم تحصينهم (78 بالمائة)، بدلًا من ذلك، أن الحاجة المحتملة للجرعات المعززة تظهر أن العلماء يجدون طرقًا لجعل اللقاحات أكثر فاعلية، مقابل موافقة 22 بالمائة فقط من المشاركين غير المحصنين على هذا الرأي، حسبما أوردت صحيفة / ذا هيل/ الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة، تم إجراء الاستطلاع بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الجرعات المعززة ستكون متاحة ولكن قبل أن يصدر مركز السيطرة على الأمراض رسميا توصياته بشأن من يجب أن يحصل على الجرعة الثالثة.

وفي هذه المرحلة، قال غالبية الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل (بنسبة 81 بالمائة) إنهم سيحصلون بالتأكيد أو على الأرجح على جرعة معززة إذا تمت التوصية بها لهم. ولكن بين المستجيبين الذين تم تحصينهم، لا تزال الانقسامات الحزبية قائمة مع تأكيد ضعف عدد الديمقراطيين على الحصول على جرعات معززة مقارنة بالجمهوريين.

وشمل استطلاع مؤسسة كايسر فاميلي 1519 بالغًا في الفترة من 13 وحتى 22 سبتمبر الجاري، بينهم 379 ممن لم يحصلوا على أي جرعة من لقاحات كوفيد-19.

وفي الأسبوع الماضي، أوصى مركز السيطرة على الأمراض الحاصلين على لقاح فايزر-بيونتيك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر، والذين يعانون من حالات طبية أساسية ومعرضين لخطر أكبر للإصابة بالفيروس في العمل بالحصول على جرعة ثالثة بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية.