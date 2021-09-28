تفاصيل وشروط جوائز الدولة بالأعلى للثقافة

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، فتح باب التقدم لجوائز الدولة «التشجيعية، التفوق، التقديرية، النيل»، في دورتها الجديدة لعام 2021/ 2022، ومن المقرر أن يفتح باب التقدم في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2021.

فروع جائزة الدولة التشجيعية

تتمثل فروع وموضوعات جائزة الدولة التشجيعية لعام 2022:

أولاً : الفنون: «فن التصوير، فن الجرافيك، العزف على آلة الكونترباص، نقد مسرحي، تصميم ديكور مسرحى، النشر المعمارى والعمرانى؛ عمل منشور "كتاب أو دورية فى العمارة والعمران"، دراسة عن الآلات الموسيقية الشعبية، الموسيقى التصويرية للفيلم الروائى الطويل».

ثانيًا: الآداب: «دراسة فى شعر النهضة فى مصر، استلهام التراث فى الرواية المعاصرة، ديوان شعر فصيح، ديوان شعر عامى، رواية خيال علمى، مجموعة قصصية، ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية، رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة فى مجلة أو كتاب».

ثالثًا: العلوم الاجتماعية: «علم الاجتماع، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة وعلم النفس، الآثار، الثقافة العلمية، الإعلام، التربية».

رابعًا: العلوم الاقتصادية والقانونية: «السياسات المالية وأثرها على الأداء الجارى للاقتصاد المصرى، دور صناعة السياحة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية "المشكلات والحلول"، دراسات أفريقية، الاستراتيجية والأمن القومى، القانون الخاص "القضاء فى مصر- المشكلات والإصلاح والحلول"، القانون العام "دور مجلس الدولة المصرى فى حماية المشروعية - الواقع والمأمول"، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز»، وتبلغ قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 50000 جنيه مصري.

شروط جائزة الدولة التشجيعية

ويشترط في المتقدم ما يلي:

- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.

- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة (الإدارة العامة للجوائز والمسابقات) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020.

- على المتقدم أن يقدم 4 نسخ من إنتاجه؛ الإنتاج المقدم لا يسترد + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين + صورة بطاقة الرقم القومى+ صورة شخصية حديثة، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.

- إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج المقدم بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة .

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفـروع.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما عند الإعلان عن الجائزة.

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.

- في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.

- أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أو عرضه.

- ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة)، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.

- ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى، وأن يذكر المتسابق ذلك صراحةً في الطلب المقدم منه.

شروط وقيمة جائزة النيل

تمنح النيل للمبدعين المصريين، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وجائزة النيل للمبدعين العرب، تمنح لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية، وذلك مع مراعاة القواعد التالية:

- قيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة المبدعين العرب 500.000 ألف جنية (خمسمائة ألف جنية ) وميدالية ذهبية، ولايجوز تقسيمها أو مــنحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

- جوائز النيل للمبدعين المصريين المخصصة ثلاث: (جائزة للفنون – جائزة للآداب – جائزة للعلوم الاجتماعية).

- تخصص جائزة واحدة فقط من جوائز النيل للمبدعين العرب فى أى من مجالات الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية.

- تتولي التــرشيح لجوائز النيل الهيئات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة والتي تعمل بصفة أصلية في ممارسة البحث و الإنتاج في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ على أن لا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الحادى والستين.

- وتقوم تلك الهيئات بإرسال أسماء مرشحيها لنيل جائزة النيل للمبدعين المصريين والمبدعين العرب لعام 2021،مرفقة بالأوراق الخاصة بهم، مع تحميلها على أسطوانة مدمجة، والأوراق المطلوبة هي:

- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word"، ويكتفي بتقديم السيرة الذاتية للمرشح ، ولا يتم تقديم أعمال.

-موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

-مبررات ترشيح الجهة أو الهيئة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق التى لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

- ضرورة أن يكون المرشح على قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة، وإلا اعتبر الترشيح باطلاً.

- ضرورة أن يكون الترشيح لهذه الجوائز عن طريق مجلس الهيئة مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس، ورقم الجلسة التي أُقـر فيها الترشيح، ويعتبر الترشيح باطلاً إذا تم بطريق التفويض.

- ضرورة أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولي الترشيح.

- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.

- وأن يكون الترشيح مقصورًا على مـرشح واحد فقط لكل فـــرع من الفروع المخصصة لها جائزة النيل للمبدعين المصريين (الفنون – الآداب – العلوم الاجتماعية)، وأن يكون مقصورًا على مرشح واحد فقط في أى من مجالات (الفنون أوالآداب أو العلوم الاجتماعية) بالنسبة لجائزة النيل للمبدعين العرب، ويبطل كل ترشيح يجري على خلاف ذلك.

- في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى، و إذا تساوت الجائزتان المرشح لهما، فيعتد بالترشيح الأسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس ، ما لم يبد المرشح رغبة بخلاف ذلك.

شروط وقيمة جائزة الدولة التقديرية

أما جوائز الدولة التقديرية، يجري تلقي ترشيحاتها في الفترة من 1 أكتوبر وحتي 31 ديسمبر 2020، و أن يتم عرض قائمة واحدة على لجان فحص الجائزة بأسماء مرشحي العامين معًا باعتبارها ترشيحات عام واحد، وتعد لجنة الفحص قائمة قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب للفائزين بالجائزة تعرض على المجلس الأعلى للتصويت لاختيار الفائزين، وهو الإجراء ذاته المقرر بالقانون الذي يحكم أعمال الجائزة والمتبع سنويًا، وذلك مع مراعاة القواعد التالية عند الترشيح لجائزة الدولة التقديرية:

- قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200.000جنيه (مائتا ألف جنيه) وميداليـــة ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة .

- عدد جــوائز الدولـة التقديرية المخصصة عشــر جـــوائز (ثـلاثة للفنون – ثــلاثة للآداب – أربـــعة للعـلوم الاجتماعية ).

- تتولى الترشيح لجوائز الدولة التقديرية الهيئــات العلمية المحددة بقرار المجلس الأعلى للثقافة، والتي تعمل بصفــــة أصلية في ممارسة البحــــث والإنتاج في الفنـــون والآداب والعلوم الاجتماعية، على أن لا تكون الجامعات الخاصة من بين تلك الهيئات،وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الحادي والستين.

- تقوم تلك الهيئات بإرســال أسمــاء مرشـحيها لنيل جوائز الدولــة التقديريــة لعام 2021 مرفقة بالأوراق الخاصة بهم، مع تحميلها على أسطوانة مدمجة، والأوراق المطلوبة هي:

- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word"، يكتفي بتقديم السيرة الذاتية للمرشح ، ولا يتم تقديم أعمال.

- موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح، وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق ولا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

- مبررات ترشيح الجهة أوالهيئة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها.

- عـلى أن تصل التـرشيحات إلى المجلس الأعــلى للثقافة (1 شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة – القاهرة) في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

- أن يكون المرشح على قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة ، وإلا اعتبر الترشيح باطلاً .

- ضرورة أن يتم الترشيح لهذه الجوائز عن طريق مجلس إدارة الهيئة المرشحة، مع إيضاح تاريخ انعقاد المجلس،ورقم الجلسة التي أُقــر فيها الترشيح ، ويعتبر الترشيح باطلاً إذا تم بطريق التفويض.

- أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولى الترشيح.

- أن يكون مقصوراً على مرشح واحد فقط لأي فرع من الفروع المخصصة لها جوائز الدولة التقديرية، ويبطل كل ترشيح يجرى على خلاف ذلك .

- ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.

- في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى ، و إذا تساوت الجائزتان المرشح لهما ، فيعتد بالترشيح الأسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس ، ما لم يبدي المرشح رغبة بخلاف ذلك.

- أن يكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها .

- أن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية او فكرية أو فنية ممتازة.

- أن تظهر فى هذا الإنتاج دقة البحث والابتكار والإبداع.

- أن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

شروط وقيمة جائزة الدولة للتفوق

أما جوائز الدولة للتفوق في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، تشمل قيــمة كــل جائزة لكل فـــرع من هذه الفــروع 100000 جنيه (مــائة ألـــف جنيه مصري)، وميــدالية فضـــية ولا يجوز تقسيمها، أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

شروط الترشح والتقدم لجائزة الدولة للتفوق:

- أن يكون المتقدم او المرشح من مواطني جمهورية مصر العربية.

- ضرورة أن يكون المرشح علي قيد الحياة وقت ترشيحه لنيل الجائزة، وإلا اعتبر الترشيح باطلاً.

- أن يكون قد مــارس البحث العلمي أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكري أو الإبداع في مجالات الفــنون أو الآداب أو العــــلوم الاجتماعية، مدة خمس عشرة سنة على الأقلوذلك عند الإعلان عن الجائزة فى أول أكتوبر، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه .

- ألا يكون قد سبق حصول المرشح أو المتقدم على إحدى الجوائز التشجـــيعية من المجلس الأعلى للثقافة، ما لم يكن قد مضى على منحه إياها خمس سنوات على الأقل، وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

- تتولي التــرشيح لهذه الجــائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لهذه الجائزة، على أن يكون الترشيح في نطاق تخصص الهيئة التي تتولى الترشيح وأن يكون مقصورًا على مرشح واحد فقط لأي فرع من الفروع المخصصة لها جوائز الدولة للتفوق.

- ويجوز للهــيئة أن ترشح من ترى ترشـيحه من غــير القائمين على الهيئة المرشحة أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها (يشمل النص رؤساء و أعضاء الهيئة المرشحة)أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية .

- في حالة ترشح الشخص لأكثر من جائزة يعتد بترشحه للجائزة الأعلى، و إذا تساوت الجائزتان المرشح لهما، فيعتد بالترشيح الأسبق وفق تاريخ ورود أوراق الترشح للمجلس ، ما لم يبدِ المرشح رغبة بخلاف ذلك.

- أن يقوم بملء طلب الترشيح المرفق.

- عـلى أن تصل التـرشيحات إلى المجلس الأعــلى للثقافة (1 شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة – القاهرة) في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020.

تقديم الأوراق المطلوب استيفاؤها من المرشح والمتقدم، بالإضافة إلى تحميلها على إسطوانة مدمجة: وهي نماذج من أعمال المرشح/ المتقدم بحد أقصى خمسة أعمال، ومحملة على أسطوانة مدمجة بصيغة "PDF".

- السيرة الذاتية والبيانات الشخصية لا تزيد عن 10 صفحات بصيغة "Word".

- موافقة كتابية من المرشح على قبوله للترشح وتعتبر هذه الموافقة جزءًا من الأوراق لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها (خاصة بالمرشح).

- مبررات ترشيح الجهة أوالهيئة (تفصيل أسباب الترشيح فيما لا يزيد عن صفحة واحدة) وتعتبر هذه المبررات جزءًا من الأوراق لا تكتمل إجراءات الترشيح بدونها (خاصة بالمرشح).

- الأخذ بعين الاعتبار تقديم أعمال تثبت مرور خمسة عشر عامًا أو أكثر على بداية النشاط الإبداعي أو الفكرى وذلك عند الإعلان عن الجائزة فى أول أكتوبر (تقديم رقم إيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التي قامت بتنفيذ أو عرض الأعمال) للمتقدم أو المرشح.