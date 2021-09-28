وكيل التعليم ببنى سويف يتفقد المدرسة المصرية اليابانية

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، المدرسة المصرية اليابانية شرق النيل وذلك للوقوف على استعدادات المدرسة للعام الدراسي الجديد والتأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وشدد شحاتة على حصول جميع العاملين على لقاح كورونا، حيث تفقد القاعات الدراسية وحجرات الأنشطة المختلفة والألعاب الرياضية، حيث أجرى وكيل الوزارة حوارًا مع طلاب الصف الرابع الابتدائي الذين تواجدوا بالمدرسة للتهيئة للعام الدراسي الجديد 2022/2021، واطمأن على مدى الاستفادة من أنشطة التوكاتسو.

والتقى وكيل الوزارة بالخبير الياباني مستر كين المسئول عن أنشطة التوكاتسو وأجرى معه حوارًا اطمأن منه على تنفيذ أنشطة التوكاتسو بالمدرسة في ضوء المعايير التي حددها الشريك الياباني وأن خطة تنفيذ الأنشطة تسير بشكل منتظم.

وفى سياق آخر.. قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إحالة المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم للتحقيق من خلال الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات، حيث قد تضمنت المذكرة الإشارة إلى انخفاض وتدني نسبة توريد الكتب الدراسية للعام الدراسي 2021/2022، بسبب تقصير وإهمال في أداء المهام الوظيفية الموكلة إلى المختصين بمخازن المديرية، بما يؤثر سلبًا على سير العملية التعليمية وانتظامها ويضر بمصالح الطلاب.

وأشار د. عمرو شحاتة وكيل الوزارة خلال لقائه اليوم بالمحافظ، إلى أن المذكرة تضمنت أن يتم التحقيق مع المختصين بمخازن الكتب بالمديرية، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، موضحًا أنه أثناء تفقد مخازن المديرية ضمن استعدادات المديرية للعام الدراسي، للوقوف على معدلات ونسب توريد الكتب الدراسية، تلاحظ انخفاض وتدني مستوى أعمال التوريد.

وعلى الفور تم استدعاء مسئول الشئون المالية والإدارية، والذي ادًعى أن مسئولي المخازن بالوزارة قد أفادوا بسحب مخصصات التعليم الفني من الكتب وأن لها الأولوية في ذلك، بحسب إفادته أمام وكيل الوزارة.