الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السلام» نموذجًا مثاليًا في مسابقة أجمل مدرسة

محمد عطية
محمد عطية

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للعام الدراسي الجديد 2021/2022، باقتراح مسابقة بين مدارس الإدارات التعليمية بالمناطق التعليمية الأربعة من حيث النظافة واستعدادها العام الدراسي الجديد من الداخل والخارج، وتشمل الصيانة والأثاث والتجهيزات والمعامل.

وفازت وتميزت مدارس إدارة السلام التعليمية على المنطقة الشرقية بصفة عامة، ومدرسة أنس بن مالك الابتدائية بصفة خاصة، والتي حصلت على شهادة النموذج المثالي في نظافة المدرسة من الداخل والخارج. 

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مسابقة أجمل مدرسة

وعقدت الدكتورة أمانى قرني، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، عدة اجتماعات لفريق المتابعة وتقويم الأداء لمناقشة اجراءات، متابعة المدارس وتم تقسيم فرق العمل لأربع مناطق. 

وأشارت عايدة أيوب، مدير إدارة المتابعة، إلى شفافية فريق العمل الذي قام بزيارة المدارس بالمناطق (الشمالية_ الجنوبية _ الشرقية _ الغربية)، وحرصه على صالح العملية التعليمية. 

وأكد محمد عطية، مدير المديرية، أن النجاح والإنجاز وتحمل المسئولية فى ظل هذه الظروف تميز يستحق التقدير.

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مسابقة أجمل مدرسة

جدير بالذكر أنه سيتم بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يومًا، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى، حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.

الامتحانات التربية والتعليم المدارس العملية التعليمية اجتماعات الغربية العاصمة مدرسة الفصل الدراسي الثاني المسئولية الشهادة

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وائل لطفي

الدوغرى

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