وزير النقل الأردني يُعلن موعد عودة حركة الطيران مع سوريا

أعلن وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة، أن شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستباشر رحلاتها إلى سوريا، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مع الالتزام بكامل الشروط التي تتوافق مع البرتوكولات الصحية.

وأضاف "عزايزة"- في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء- "أن على المسافر إحضار فحص (بي سي آر) من المختبرات السورية المعتمدة قبل 72 ساعة بنتيجة سلبية، إضافة إلى إجراء الفحص لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي وعدم مغادرته أرض المطار إلا بعد ظهور نتيجة سلبية لفحص كورونا".