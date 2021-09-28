انطلاق أولى فعاليات مبادرة «طرق الأبواب» بثقافة أسيوط (صور)

انطلقت أولى فعاليات مبادرة "طرق الأبواب" والتي تنظمها إدارة الدراسات والبحوث بفرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بأسيوط لإطلاق يوم ثقافي فني متكامل كسابقة هي الأولى من نوعها.

مبادرة طرق الأبواب

حيث انطلق الحملة بمقر مكتبة الطفل والشباب بالبداري برئاسة محمد أبو رحمة لإحياء يوم ثقافي فني متكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة لتقديم أنشطة وفعاليات ثقافية وفنية متنوعة بصعيد مصر وتحت رعاية ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط.

مبادرة طرق الأبواب

بدأت فعاليات اللقاء بالسلام الجمهوري استهلها بالوقوف دقيقة حدادا على روح البطل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق رحب محمد ابو رحمه بالحضور، وأكد أن دور الثقافة يأتي دائما كداعم رئيسي للمواهب وان الثقافة تفتح ذراعيها لكل المبدعين في كافة المجالات أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الثقافة الرقمية وتأثيرها علي ثقافة المجتمع المصري".

مبادرة طرق الأبواب

وقدم الدكتور ممتاز عبدالكريم رؤية جوهرية حول التحول الرقمي والتغيرات الالكترونية في العالم والتي أصبحت تؤثر علي المجتمع المصري والأسرة المصرية وتحدث عن ايجابيات التكنولوجيا وسلبياتها والأضرار الناجمة عنها وضح خلالها انها سلاح ذو حدين موضحا دور الآباء والأمهات في متابعة الأبناء وإرشادهم الي الطريق السليم في استخدام التكنولوجيا الرقمية.

مبادرة طرق الأبواب

ثم لقاء حواري بعنوان " المرأة المصرية صانعة السلام" قدمته عفاف رزق سفيرة المحبة والسلام بالمجلس عن دور المرأة المصرية كصانعة للسلام ودورها المحوري في تنشئة الأسرة والحفاظ على السلام الاجتماعي، كما تحدثت هناء عفت سفيرة المحبة والسلام بالمجلس عن دور الأم في لم شمل الأسرة حيث أنها ليست فقط نصف المجتمع بل المجتمع كله لكونها الأم والزوجة والابنة، أيضا تطرقت إلى دور المرأة في الحفاظ على اسرتها الصغيرة والكبيرة من المتغيرات المجتمعية مثل التطور التكنولوجي.

مبادرة طرق الأبواب

وفي نفس الوقت أقيمت العديد من الورش الفنية الورشة الفنية الإكسسوارات قدمتها الفنانة سوسنه جمال والورشة الفنية لتلوين الوجوه للفنانة نيره رفعت والورشة الفنية للرسم الحر للفنانة ماريا سمير وذلك بقاعات الأنشطة والحديقة الخارجية للموقع والتي تفقدها الحضور.

مبادرة طرق الأبواب

وأعرب محمد حسن رئيس مركز البداري عن سعادته البالغة بتواجده في قصر ثقافة البداري والمواهب الشابة التي استمع اليها ومنتجات الورش الفنية التي عبرت عن مدى الدقة في التنفيذ واختيار موضوعات الاعمال الهادفة والتي تقدم رسالة للمجتمع في كل عمل فني منفذ وصرحت نشوي رائف عضو مجلس النواب عن انبهارها بثقافة البداري واهتمامه بالمواهب كما عبرت عن دعمها الكامل لكل انشطة قصر ثقافة البداري للاستمرار في تقديم دوره التنويري ورسالته السامية.

مبادرة طرق الأبواب

اختتمت فعاليات اللقاء بتكريم المهندس محمد الديب والنائبة نشوي رائف والدكتورة مروة كدواني ومظهر اسماعيل والفنان طلعت خير الدين وسحر مراد لدورهم الداعم دائما لأنشطة قصر ثقافة البداري ودعم المواهب وتنميتها بجانب تكريم الموهوبين بجوائز رمزية وشهادات تقدير لما قدموه من إبداع خلال المبادرة .