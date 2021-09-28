الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كازاخستان تغلق عددًا من مرافق كورونا وسط تحسن الوضع الوبائى

كورونا في كازاخستان
كورونا في كازاخستان

أعلن وزير الصحة في كازاخستان أليكسي تسوي، إغلاق عدد من المرافق الصحية المخصصة لاستقبال مرضى كوفيد في جميع أنحاء البلاد، وسط تحسن الوضع الوبائي في البلاد.

وقال تسوي -في كلمته أمام جلسة حكومية، وفقا لوكالة أنباء (كازينفورم) الكازاخية، اليوم الثلاثاء- إن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 انخفض بمقدار ٣٫٦ أضعاف شهر أغسطس الماضي.

وأفاد بأن عدد مرضى كوفيد الذين تلقوا العلاج بالمنزل انخفض من 89 ألفا إلى 51 ألف شخص، لافتا إلى أنه منذ 23 أغسطس الماضي، تجاوز عدد حالات التعافي عدد الإصابات الجديدة.. مضيفا القول "إن هذا يثبت أن الوضع الوبائي في البلاد بدأ في الاستقرار".

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