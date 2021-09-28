التأمين الصحي ينظم دورات تدريبية للزائرات حول الإجراءات الاحترازية

نظم فرع التأمين الصحى بدمياط، عدد من الدورات التدريبية للزائرات الصحيات بالمحافظة وشملت زائرات دمياط ودمياط الجديدة وكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو.

تأتى تلك الدورات التدريبية في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا وبناء على تعليمات الدكتور احمد حسن عثمان مدير فرع التأمين الصحى بدمياط.

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شملت الدورات التدريبية ، مكافحة العدوى داخل المدارس وكذلك الاجراءات الاحترازية للطلاب داخل المدارس واداب السعال والحقن الامن والتطعيمات المختلفة، وكذلك التعرف على الأمراض المعدية وطرق الوقاية منها والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى وكذلك التغذية الصحية والعادات السليمة للغذاء، كما تم التدريب على الاسعافات الأولية.

كما شملت الدورات التدريبية الاستعداد لمبادرة الانيميا والفحص الشامل والتطعيمات والإجراءات الوقائية للطلاب وقد قام بالتدريب والقاء المحاضرات كلا من الدكتور محمد فايد مسؤل الصحة المدرسية بالتأمين الصحى والدكتور عاصم الشوبكى مسؤل مكافحة العدوى ورئيس قسم التمريض.

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط يرافقه الدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط والدكتور أحمد رجب مدير أدارة مكافحة العدوى بالمديرية بجولة تفقدية بمستشفى كفر سعد ومستشفي الروضة وذلك لمتابعة نقل التانك أكسجين إضافي بمستشفي كفر سعد وانتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم الواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الاستقبال والطوارئ.

كما اطمأن وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة للمرضي وتم التأكد من انتظام العمل موجهاً إدارة المستشفى والفرق الطبية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي، وتم التأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، والتأكد من إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

وأكد السيد وكيل الوزارة على استمرارية متابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، ومتابعة مدى توافر أسطوانات الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا.