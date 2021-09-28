الإمارات تقدم 90 ألفًا و560 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 90 ألفًا و560 جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلي 19 مليونًا و963 ألفًا و359 جرعة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".