الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تقدم 90 ألفًا و560 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قدمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 90 ألفًا و560 جرعة من لقاح كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الجرعات التي تم تقديمها إلي 19 مليونًا و963 ألفًا و359 جرعة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء- أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".

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وائل لطفي

الدوغرى

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