ارتفاع إجمالى إصابات كورونا فى إيران إلى 5 ملايين و559 ألفًا و691 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء تسجيل 11 ألفا و701 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع عدد الإصابات في البلاد منذ تفشي الفيروس ليبلغ 5 ملايين و559 ألفا و691 إصابة، من بينها 6 آلاف و124 حالة في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

وأضافت أن البلاد سجلت في نفس الفترة 239 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 119 ألفا و888 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد المتعافين 4 ملايين و988 ألفا و109 أشخاص حتى الآن.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.