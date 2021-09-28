آمال وإكرام من أسوان يحرصان على زيارة ضريح «عبدالناصر» كل عام (فيديو)

يصادف اليوم الذكرى الـ51 على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر.. وفي هذا اليوم يحرص العديد من المواطنين على زيارة ضريحه وقراءة الفاتحة على روحه.

"الدستور" التقت أمام ضريح الزعيم الراحل صديقتان يقرأون الفاتحة على روحه، هن آمال وإكرام من أسوان.

وقالت آمال لـ"الدستور" إن والدها شهيد في حرب اليمن، وكل عام عندما تأتي القاهرة تحرص على زيارة قبر الرئيس السابق جمال عبدالناصر هي وصديقتها “إكرام" زوجة الشهيد بحرب أكتوبر سليمان حافظ.

بدورها قالت “إكرام” إنها تحب الزعيم الراحل لأنه أعطى للسيدات حقهن في العمل والشهادات، وفي عهده أنشئ السد العالي، وأمم قناة السويس.

وحرص الكثير من المواطنين على قراءة الفاتحة أمام الضريح، صباح اليوم الثلاثاء، بمنطقة كوبري القبة.

وولد جمال عبد الناصر حسين خليل سلطان المري في 15 يناير 1918م في منزل والده -رقم 12 شارع قنوات- بحي باكوس بالإسكندرية قبيل أحداث ثورة 1919 في مصر.

وانتمى “عبدالناصر” إلى أسرة صعيدية عربية قحطانية، حيث ولد والده في قرية بني مر في محافظة أسيوط، ونشأ في الإسكندرية، وعمل وكيلاً لمكتب بريد باكوس هناك، وقد تزوج من السيدة "فهيمة" التي ولدت في ملوي بالمنيا، وكان جمال عبد الناصر أول أبناء والديه.

وكان والداه قد تزوجا في سنة 1917، وأنجبا ولدين من بعده، وهما عز العرب والليثي.

كانت عائلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مؤمنة بفكرة "المجد العربي"، واتضح هذا الانتماء الشديد في اسم شقيق عبد الناصر، وهو عز العرب، وهذا اسم نادر في مصر.

فى يوم 22 يوليو 1952 انطلقت واحدة من أهم الثورات فى تاريخ مصر الحديث وهى ثور 1952 والتى أعلن نجاحها فى اليوم التالى حيث استولى الضباط الأحرار على جميع المبانى الحكومية، والمحطات الإذاعية، ومراكز الشرطة، وكذلك مقر قيادة الجيش فى القاهرة، وكان العديد من الضباط المتمردين يقودون وحداتهم، ارتدى ناصر ملابس مدنية لتجنب القبض عليه عن طريق النظام الملكى،وفى خطوة لدرء التدخل الأجنبى، أخبر ناصر الولايات المتحدة والحكومة البريطانية قبل يومين من الثورة عن نواياه واتفق معهما على عدم مساعدة فاروق، وفى يوم 18 يونيو سنة 1953، تم إلغاء النظام الملكى وأعلن قيام الجمهورية فى مصر، وكان نجيب أول رئيس لها.