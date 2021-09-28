حمو بيكا يكشف تفاصيل أزمته مع «فيس بوك»

نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» استنجد به بمارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك، نظرا لمنعه من الظهور لايف على صفحته الرسمية.

وقال بيكا في الفيديو الذي نشره: "مش عاوزني أطلع فيس بوك، بيمنعوني من حبايبي لأ، يا أستاذ مارك حللنا الموضوع ده، أنا بقالي 6 شهور الفيسبوك بتاعي مقفول وعاوز كل أخواتي يعملولي متابعة على ماي لافلي فانز، دي صفحتي الجديدة، علشان مانعين أي حاجة باسم حمو بيكا على فيسبوك".

وتفاعل عدد كبير من متابعي حمو بيكا على فيس بوك وإنستجرام على الفيديو ومنهم من سخر منه بسبب الصوت السيء في الفيديو.