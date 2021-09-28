الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي ينيب الفريق أول محمد زكي للمشاركة بإحياء ذكرى رحيل «ناصر»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام  للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه أسرة الزعيم الراحل اعتزاز وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بما حققه الرئيس عبد الناصر لمصر من مكانة رائدة إقليمياً ودولياً، وما قدمه من خدمات جليلة لدعم القضايا العربية والإقليمية ومساندة الشعوب في نضالها من أجل الاستقلال والحرية، ­مؤكداً أن هذه الذكرى ستظل نموذجاً فريداً تحتذى به الأجيال القادمة فى العمل والكفاح والتضحية من أجل مصر وشعبها العظيم.

وأشار إلى أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس عبد الناصر مع طلائع القوات المسلحة وأيدته جموع الشعب المصري للقضاء على الاستعمار والتبعية وبناء الجيش القوي القادر على حماية الوطن ، وأن شعب مصر العظيم وقياداته الوطنية الواعية تصنع اليوم حقبة جديدة من التاريخ بإرادة حرة قادرة على مواصلة المسيرة التنموية والحضارية لخلق حياة كريمة يطمح لها كل المصريين.

حضر المراسم عدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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