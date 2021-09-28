وزير الزراعة: التعدي على الأراضي الزراعية سجل أدنى مستوياته الفترة الماضية

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعليماته لمديريات الزراعة بالتعاون مع الإدراة المركزية لحماية الأراضي لمنع أي تعديات على الأراضي الزراعية ورفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات وإزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في المحافظات وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في هذا الشأن، في إطار التوجيهات المشددة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنع التعديات على الأراضي الزراعية وذلك خلال فاعليات افتتاح محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

وقال القصير، في تصريحات الثلاثاء، إن نسبة التعديات خلال الفترة الماضية شهدت انخفاضًا كبيرًا وصلت إلى أدنى مستوياتها، كما أن نسبة الإزالة وصلت إلى أعلى مستوياتها، ‏مشيرًا إلى أن جميع قطاعات الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال كما أنها المصدر الرئيسي الذي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد وزير الزراعة أن هناك اهتمامًا عالميًا متسارعًا نحو تنمية قطاع الزراعة خاصة بعد المتغيرات التي أظهرتها جائحة كورونا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، موضحًا أن ارتباط الأمن الغذائي بالأمن القومي آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، مشددًا على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية قطاع الزراعة في اقتصاديات الدول.

وقال وزير الزراعة- في كلمته خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- إن القطاع الزراعي شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من الدولة خلال السبع سنوات الماضية، استهدفت تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العديد من فرص العمل وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.