«تموين مطروح» تستعد للموسم الشتوي بغرف عمليات واحتياطي سلع 3 أشهر

قال المحاسب حسن كمال الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، إنه استعدادا لاستقبال الموسم الشتوي يتم تشكيل وإنشاء غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تعمل لمدة 24 ساعه لتلقي الشكاوى من المواطنين والعمل على إزالتها والتأكد من توفير السلع الغذائية، فضلا عن إنشاء عمليات فرعية في الإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية والاطمئنان على توافر كافه السلع ورفع حاله الطوارئ في الإدارات التموينية، فضلا عن تكثيف الحملات الرقابية للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التجارية والتموينيه للتأكد من توافر السلع للمواطنين.

وأضاف الشيباني، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم توفير أرصدة احتياطية من السلع لا تقل عن 3 أشهر، وخاصة السلع الاستيراتيجية والأساسية الخاصة لمنظومة التموين الجديدة استعدادا لاستقبال الموسم الشتوي، لافتا إلى أنه يتم مخاطبة الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركه القابضة للصناعات الغذائية لتوفير كافة السلع التموينية في مخازن تجارة الجملة لتوزيع على بدالي التموين ومشروع جمعيتي في المواعيد المحدة لصرف الاستعاضات الشهرية والتي تبدأ من كل يوم 27 من كل شهر لصرف مقررات التموين للمواطن في بداية كل شهر وحتى نهايته.

فيما وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية وكلاء وزارة التموين بتشكيل غرف عمليات خلال الموسم الشتوي وخاصة في أوقات الذروة التي تبدا في منتصف شهر ديسمبر المقبل وحتى منتصف شهر فبراير المقبل في المديريات وغرف عمليات فرعية في الإدارات التموينية المختلفة وتوفير كافة السلع الأساسية والغذائية وغير الغذائية لمنظومة التموين الجديدة البالغة نحو 28 سلعة وتعزيز الأرصدة الاحتياطية للسلع الاستراتيجية لتكفي الاحتياجات لمدة لا تقل عن 3 أشهر ومتابعة المخابز البلدية بشكل دوري والتأكد من الإنتاج اليومي للخبز البلدي وتوفير الأرصدة الاحتياطية للدقيق البلدي استخراج 82 % في المخابز والمطاحن، فضلا عن توفير أرصدة احتياطية من اسطوانات البوتاجاز لتكفي بضعة أيام نتيجة زيادة الاستخدام والاستهلاك بمعدلات تصل إلى نسبة 50% خلال الموسم الشتوي.

