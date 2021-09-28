منها البثور.. طبيب يوضح أسباب حبوب الشباب وأنواعها

يُعاني العديد من الأشخاص من وجود حبوب الشباب بكثرة، دون معرفة الأسباب وعدم معرفة السبب يجعل من العلاج أمر صعب المنال، ويوضح الدكتور حسام أبو العطا، استشاري جراحات التجميل أنواع حبوب الشباب وأسبابها.

أنواع حبوب الشباب وأسبابها:

حبوب ذوي الرؤوس البيضاء:

هذه عبارة عن لحم غير التهابي أو نتوءات أو بقع بيضاء اللون عادة ما يكون مركزها أبيض محاط بهالة حمراء، في بعض الحالات، قد يخرج الشعر من المركز أو يبدو محبوسًا في الداخل.

الأسباب: تتشكل البثور بفضل الأوساخ والدهون وخلايا الجلد الميتة التي تسد المسام، هذه مغلقة داخل المسام.

البثور:

على عكس الرؤوس البيضاء، فإن الرؤوس السوداء (غير الالتهابية) هي بقع صغيرة داكنة أو سوداء اللون تظهر على شكل نتوءات بارزة، عادةً ما يكون الجلد المحيط بالرؤوس السوداء طبيعيًا ويكون المركز أغمق.

الأسباب: لا يعني مجرد كونها أغمق في اللون أن هذه الشوائب تحتوي على المزيد من الأوساخ في المسام، إنها مجرد علامة على اتساع المسام وتسببها في انسداد بصيلات الشعر.

نوع آخر من البثور:

البثور هي نتوءات طرية وأكبر لها مركز دائري، يمتلئ المركز بصديد مصفر / أبيض فوق قاعدة جلد حمراء، تبدو مثل الرؤوس البيضاء الكبيرة ولكنها ملتهبة.

الأسباب:

رد الفعل التحسسي هو الأكثر شيوعًا تجاه الطعام أو المواد المسببة للحساسية البيئية

لدغات الحشرات (السامة)

عندما يسد الجلد بخلايا الجلد الميتة والزيت

حطاطات:

الحطاطات عبارة عن حب شباب التهابي يقع تحت سطح الجلد، وعادة ما يكون الجلد المحيط بهذه البقع أحمر اللون ومتورمًا، إنها مرفوعة، وردية ، صلبة ، ولكن بالمقارنة مع نوعين من حب الشباب غير الالتهابي ، فليس لهما مركز مرئي.

الأسباب:

عدوى الجلد (المليساء المعدية)

تطور الأوعية الدموية الصغيرة (الورم الوعائي الكرزي)

البثور

الأكزيما

رد فعل تحسسي

العقيدات:

تُعرف الكتل الملتهبة والمؤلمة والصلبة الموجودة في عمق الجلد بالعقيدات. يمكن أن يصبح هذا النوع شديدًا وقد يسبب مضاعفات جلدية مثل الندبات والبقع الداكنة.

الأسباب: تعتبر هذه حب الشباب الالتهابي وتتشكل عندما تتسبب المسام المسدودة في إتلاف الخلايا والأنسجة العميقة تحت سطح الجلد.

الخراجات :

عندما تصاب البثور بالعدوى تبدأ في الشعور بالألم، وتصبح هذه البثور كيسًا، حيث يتكون حب الشباب الكيسي من كتل بيضاء أو حمراء ، ومؤلمة ، وكبيرة ، ومع ذلك لينة تقع في عمق الجلد - حتى أعمق من العقيدات، ومن الممكن أن تسبب مضاعفات جلدية خطيرة مثل الندوب.