يستمر 20 يوماً.. «الغرفة التجارية» بالغربية تفتتح معرض «أهلاً مدارس»

أطلقت الغرفة التجارية في محافظة الغربية برئاسة الدكتور صلاح الكموني، مساء أمس، معرض «أهلاً مدارس» بمقر الغرفة التجارية بمدينة طنطا لتوفير مستلزمات المستهلكين مع قرب العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة ومحمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين لتنضم بذلك محافظة الغربية لمبادرة التخفيضات علي مستلزمات المدارس تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية في رفع العبء عن كاهل المواطن خاصة خلال الفترات الموسمية التي يرتفع فيها الطلب علي منتجات بعينها وما كان يستتبع ذلك من ارتفاع للأسعار.

وقال الدكتور صلاح الكموني خلال افتتاح المعرض إن انضمام محافظة الغربية إلى مباردة أهلا مدارس يأتي في إطار تنفيذ توجيهات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للتكاتف مع مجهودات الدولة في التخفيف عن المواطنين وفي إطار المسئولية الاجتماعية لتجار محافظة الغربية.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم المعرض هذا العام بمقر الغرفة ومجانا للعارضين من تجار المحافظة لتوفير تكاليف إقامة المعرض ومساعدة التاجر والمنتج على تقديم أقصى التخفيضات الممكنة للمستهلك.

وأوضح أن اختيار موعد إطلاق المعرض جاء بالترتيب مع محافظ الغربية والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية مراعياً الظروف الاقتصادية الخاصة بأبناء المحافظة، مشيراً إلى أن المعرض سيمتد على مدى 20 يوماً ليتناسب مع موعد بدء العام الدراسي كما سيعمل على مدار 12 ساعة يومياً لضمان عدم تكدس الزائرين والالتزام بالتدابير الاحترازية الصحية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.