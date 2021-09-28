اليابان تخفف قواعد الحجر الصحي للقادمين المحصنين ضد كورونا مطلع أكتوبر

ذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية أن الحكومة اليابانية تعتزم تخفيف قواعد الحجر الصحي خلال أكتوبر المقبل للمسافرين المحصنين الذين يدخلون البلاد.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء أنه سيتم استثناء القادمين من 9 دول تم فيها تأكيد إصابات بطفرة "ميو" من فيروس كورونا وهم الأرجنتين وكوستاريكا وكولومبيا وسورينام وترينيداد وتوباجو والفلبين والبرازيل وفنزويلا وبيرو.

يذكر أنه بموجب القواعد الحالية، يُطلب من المسافرين القادمين من دول ومناطق ينتشر فيها فيروس كورونا البقاء في مرافق محددة لمدة 3 أيام بعد وصولهم إلى اليابان كما يتعين عليهم عزل أنفسهم في منازلهم أو أماكن أخرى إلى أن يمضي 14 يوما منذ وصولهم إلى البلاد.

وأضافت الصحيفة أن هذه القواعد ستخفف في 1 أكتوبر وسيتم إعفاء الأشخاص الذين يثبتون حصولهم على التلقيح قبل 14 يوما على الأقل من دخولهم اليابان، من الإقامة لمدة 3 أيام في المرافق المحددة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.