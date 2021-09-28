6 نصائح لمساعدة طفلك للتخلص من عادة «مص الإبهام»

تواجه الأمهات مشكلة كبيرة مع أطفالهن وهم في سن صغير، أبرزها “مص الإبهام” من أكثر المشاكل شيوعًا، والتي تسعي كل أم للتخلص من هذه العادة.

ووفقا لما نشره موقع “insider”، توضح إستر ليو، رئيسة قسم طب الأطفال في جامعة ميريلاند، بعض الخطوات للتخلص من عادة مص الإبهام للأطفال الصغار.

استخدمي التعزيز الإيجابي:

أثني على طفلك أو قدمي له مكافآت صغيرة مثل قصص أخرى قبل النوم أو الذهاب للحديقة عندما يكف عن مص إبهامه. وضعي ملصقات على التقويم لتسجيل الأيام التي ينجح فيها طفلك في الكف عن مص إبهامه.

حدّدي الأشياء المحفزة:

إذا مص طفلك إبهامه استجابةً للضغط النفسي، فحددي المشكلة الحقيقية واجعليه يشعر بالراحة بطرق أخرى مثل الاحتضان أو الكلمات التي تبعث على الطمأنينة. ويمكنكِ أيضاً إعطاء طفلك وسادة أو الدمى على شكل حيوانات لاحتضانها بقوة.

قدمي رسائل تذكيرية بلطف:

إذا كان طفلكِ يمص إبهامه دون تفكير وليس طريقة لجذب انتباهك، فذكّريه برفق بأن يكف عن ذلك، لا توبخي طفلك أو تنتقديه أو تسخري منه، ولتجنب الإحراج أمام الآخرين، يمكنكِ تحذير طفلك من مص الإبهام بإشارة معينة بيدك أو بأي إشارة أخرى خاصة.

تحديد أهداف قابلة للتحقيق

تقول الدكتورة ليو لابد من بدء مناقشة صريحة مع طفلك لشرح عواقب استمرار مص الإبهام، والهدف هو الحصول على الخطة لتغيير ما أصبح عادة مزعجة، و بالطبع سيعتمد نجاح هذا النهج على عمر طفلك، وكلما تقدموا في العمر، زاد احتمال أن يكونوا قادرين على فهم سبب توقفهم.

مكافآت صغيرة

تقول الدكتورة " ليو " يعد الاحتفاظ بلوحة بيضاء أو مخطط تقدم مع قائمة بالأهداف والمكافآت أمرًا مفيدًا بشكل خاص"، ولا تفرط في انتقاد أي انتكاسات، و اشرح كيف أن الانتكاسات هي جزء من التخلص من العادات وأن الفكرة هي المضي قدمًا والعودة إلى المسار الصحيح بالسلوكيات الإيجابية.

يمكن استخدام الأجهزة كحل أخير

وتشمل هذه الأجهزة التهوية التي تعلق على الإبهام وتمنع المص الفعلي من الحدوث، الأمر الذي يخرج المتعة من الحركة ، كما تقول الدكتورة ليو أيضًا إن استخدام هلام مرير معتمد على الإبهام يمكن أن يكون مفيدًا لبعض الأطفال.