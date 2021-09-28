الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وزيرة التجارة: معرض «إكسبو 2020» يقدم مصر كوجهة استثمارية بين دول العالم

نفين جامع
نفين جامع

قالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وزيرة التجارة والصناعة، إن حدث معرض إكسبو 2020، حدث مهم، يستهدف تقديم مصر كوجهة استثمارية، والترويج لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وأضافت: "سعيدة بإخباركم بالبرامج والإنجازات التي تقوم بها الدولة في مشروعات حياة كريمة والمشروعات الصغيرة، فهدفنا يتمثل في مصلحة المواطن، وهو ما يُترجم في النهاية ويصُب في صالح الدولة المصرية".

وأوضحت جامع، أن مشروع “حياة كريمة” يعمل على 3 محاور، أولها محور البنية التحتية، ويشمل ذلك محطات المياه وتوفير المساكن وتأهيلها، وأعمال رصف الطرق وتوصيل الغاز وغيرها، والمحور الثاني يتمثل في التنمية المجتمعية، وهو ما يخص التعليم والصحة.

وأشارت جامع، إلى أن هناك محور ثالث مكمل للمحوريين السابقين، وهو محور التنمية الاقتصادية الذي يستهدف توفير فرص عمل لائقة.

وأكدت جامع، أن هناك الكثير من الصناعات التي تعمل بشكل غير رسمي في مختلف القرى، لأنها لا تختار المكان المناسب، لذا مشروع حياة كريمة يستهدف تخصيص مجمع صناعي ليشمل أكثر من 50 مصنعا صغيرًا، وسيتم تخصيص به ساحات لتكون بمثابة معرضا لتسويق المنتحات التي تتم صناعتها.

البنية التحتية مبادرة حياة كريمة وزيرة التجارة والصناعة وزيرة التجارة توصيل الغاز التجارة والصناعة محطات المياه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توفير فرص عمل

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الدوغرى

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