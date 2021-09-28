وزيرة التجارة: معرض «إكسبو 2020» يقدم مصر كوجهة استثمارية بين دول العالم

قالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وزيرة التجارة والصناعة، إن حدث معرض إكسبو 2020، حدث مهم، يستهدف تقديم مصر كوجهة استثمارية، والترويج لمصر باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس، بحضور وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع.

وأضافت: "سعيدة بإخباركم بالبرامج والإنجازات التي تقوم بها الدولة في مشروعات حياة كريمة والمشروعات الصغيرة، فهدفنا يتمثل في مصلحة المواطن، وهو ما يُترجم في النهاية ويصُب في صالح الدولة المصرية".

وأوضحت جامع، أن مشروع “حياة كريمة” يعمل على 3 محاور، أولها محور البنية التحتية، ويشمل ذلك محطات المياه وتوفير المساكن وتأهيلها، وأعمال رصف الطرق وتوصيل الغاز وغيرها، والمحور الثاني يتمثل في التنمية المجتمعية، وهو ما يخص التعليم والصحة.

وأشارت جامع، إلى أن هناك محور ثالث مكمل للمحوريين السابقين، وهو محور التنمية الاقتصادية الذي يستهدف توفير فرص عمل لائقة.

وأكدت جامع، أن هناك الكثير من الصناعات التي تعمل بشكل غير رسمي في مختلف القرى، لأنها لا تختار المكان المناسب، لذا مشروع حياة كريمة يستهدف تخصيص مجمع صناعي ليشمل أكثر من 50 مصنعا صغيرًا، وسيتم تخصيص به ساحات لتكون بمثابة معرضا لتسويق المنتحات التي تتم صناعتها.