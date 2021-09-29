التفاصيل الكاملة لحركة تغييرات رؤساء شركات قطاع الأعمال

ترصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز الراحلين عن شركات قطاع الأعمال العام والقادمين اليها، عقب إعلان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن تغييرات في مجالس إدارات الشركات فيما شهدت حركة التغييرات في الشركات التابعة حيث تم انتقال بعض رؤساء الشركات إلى شركات أخرى.

- الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

وفي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رحل وليد الرشيدي نائب رئيس الشركة القابضة والعضو المنتدب للشؤن المالية للشركة، والمهندس أسامة مهدي العضو المنتدب للشؤن الفنية للشركة، فيما تم الاستعانة بكلا منالكيميائي محمد زكريا محيي الدين للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي"، وبقاء عماد الدين مصطفى خالد للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي وضم المجلس الدكتور علي إبراهيم صبري، وخالد الغزالي محمد حرب، و أحمد عبد الرحيم ناجي، و فايز كمال شاكر (ممثل وزارة المالية)، و عماد حمدي (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر).

- الشركة القابضة للتشييد والتعمير

وفي الشركة القابضة للتشييد والتعمير تم تكليف المهندس فتح الله فوزي للقيام برئاسة مجلس الإدارة غير التنفيذي، والمهندس هشام أنور أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي، و أسامة الحسيني عضو منتدب مالي وإداري، بالإضافة إلى الأعضاء غير التنفيذيين، المستشار محمد زكي موسى، ومدحت مصطفى المدني، و محمد مصطفى كمال، و وائل أحمد عبد المعطى.

وفي الشركة القابضة للسياحة والفنادق تم تكليف ميرفت علي حطبة، للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعادل أمين والي، للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي وتكليف أيمن أحمد عبد العزيز، محمد ماجد المنشاوي، خالد عباس سبع، محمد وهب الله، للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين، إلى جانب ممثل وزارة المالية.

وفي الشركة القابضة للأدوية، تم اختيار الدكتور أشرف الخولى كرئيس التنفيذي، والدكتور أحمد حجازي، رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ.

- الشركات التابعة للقوابض

فيما تضمنت التغييرات في الشركات التابعة للقوابض خروج سامح من رئاسة شركة أشتي، وأماني الترجمان، من رئاسة شركة مصر للسياحة، وتم الابقاء على كلا من شريف البنداري في ايجوث، وعمرو عطية في مصر للفنادق، فيما تم تعيين حمدي أحمد رئيس شركة هانو لرئاسة شركة المعمورة .

كما تم تعيين المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة في رئاسة شركة كيما، وخروج عيد الحوت من شركات قطاع الأعمال حيث كان يتولي رئاسة شركة كيما وفي شركات الأدوية، و كذلك خروج الدكتور علاء دراز رئيس شركة الاسكندرية للأدوية، وبقاء كلا من أسامة عبد الباسط في العربية للأدوية، وعمرو جاد في شركة سيد للأدوية، فيما خرج عمرو أحمد رئيس شركة غزل المحلة، وتم تعيين الدكتور أحمد شاكر رئيس شركة الدقهلية للغزل والنسيج بدلا منه، فيما تم تعيين المهندس ابراهيم المناسترلي المصفي العام للقومية للأسمنت في منصب عضوية شركة دمياط للغزل والنسيج، وتم تعيين الصحفي مصطفي النجار رئيس شركة مصر للسياحة في منصب رئيس شركة أشتي، وخروج الدكتور محمد شعير من عضوية المنتدب للشسؤن التجارة الخارجية، واللواء فتحي جبريل رئيس الشركة من ادارة شركة النصر للتصدير والاستيراد، وتعيين أشرف سعيد في رئاسة الشركة .

كما تم تعيين نشأت مرسي رئيس شركة القاهرة للمقاولات العامة في رئاسة شركة مصر للأسمنت المسلح بعد دمج القاهرة للمقاولات العامة ورولان معها، فيما خرج اللواء ياسر محمدي من رئاسة شركة حسن علام ، وتعيين سامح السيد بدلا منه.

كما تم تعيين المهندس هاني الخولي في رئاسة شركة النصر للسيارات، وفي مصر للتأمين تم تعيين عمر جودة بدلا من مؤمن مختار، والابقاء علي الدكتور أحمد عبد العزيز في شركة مصر لتأمينات الحياة ،وتعيين محمد جلال بدلا من عبد الناصر طه في شركة مصر لإدارة الأصول العقارية .