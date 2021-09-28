الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يطلق قافلة إلى الداخلة والخارجة

قوافل البحوث الاسلامية
قوافل البحوث الاسلامية

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية إلى مدينتي الخارجة والداخلة بالوادي الجديد، وذلك ضمن فعاليات البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع بالتواصل المباشر مع المواطنين في جميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية.

وتستهدف القافلة المواجهة الحاسمة للأفكار المنحرفة والمضللة من خلال مناقشة حية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس.

وقال الدكتور نظير عيّاد آمين مجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة التي يشارك فيها وعاظ وواعظات الأزهر تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري وخاصة الشباب للتركيز على وعيهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئـولية والاهتمام بتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن بما يسهم في بناء الوطن.

وأوضح الأمين العام أن القافلة تقوم بتنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ من خلال عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة.

وكان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قد وجّه خمس قوافل توعوية بالتزامن مع استمرار التوعية الإلكترونية، حيث بدأت فعاليات تلك القوافل من بداية الأسبوع الجاري وسط إجراءات احترازية مشددة أثناء التواصل مع الجمهور، وتوجّه وعاظ وواعظات الأزهر في خمس قوافل لتنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية في محافظات: البحر الأحمر «الغردقة وسفاجا»، الوادي الجديد، أسيوط والبحيرة بالإضافة إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وتستمر فعالياتها إلى نهاية الأسبوع، وبمشاركة نحو 65 واعظا وواعظة.

البحوث الإسلامية يطلق قافلة مدينة الداخلة الخارجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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