«شاكر» يتابع مع السفير القبرصي بالقاهرة مشروع الربط الكهربائى بين البلدين

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، هومر مافروماتيس، سفير قبرص بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين البلدين.

ورحب “شاكر” بالسفير القبرصي، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية القبرصية المتميزة، ومؤكدًا على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة لدعم أواصر التعاون بين البلدين.

أشاد وزير الكهرباء بالجهود المبذولة لإتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط، مؤكدًا أن لهذا المشروع التاريخى أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التى تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وأكد على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيرًا إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا، وكذلك الربط مع السودان، ويجري حاليًا العمل على زيادة القدرة المنقولة بين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وجارٍ استكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية

كما أكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأضاف أن تنفيذ مشروع الربط يعزز الشراكة بين الدولتين فضلاً عن تحقيق مزايا للبلدين أخذاً فى الإعتبار التطورات الأخيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة وزيادة القدرات المتاحة،

مشيرًا إلى الاهتمام بسرعة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص ومنها إلى اليونان ثم إلى باقي أوروبا.

ومن جانبه؛ أشاد سفير قبرص بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

وأكد على الاهتمام الذى توليه الحكومة القبرصية لمشروع الربط بين البلدين لما لهذا المشروع من أهمية كبرى فى تحقيق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط في ضوء مانملكه من إمكانيات فى هذا الصدد، وتعزيز أواصر الصداقة بين مصر وقبرص، في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.