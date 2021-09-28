كرم جبر: الجناح المصري في إكسبو يجسد ما تتميز به مصر من عمق تاريخي

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن معرض إكسبو 2020 دبي، تفصلنا عنه أيام قليلة، وهو يعد الحدث الأكبر والأبرز عالميا الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من الأول من أكتوبر المقبل وحتى نهاية مارس عام 2022 تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» بمشاركة 192 دولة من ضمنها مصر في حراك عالمي ثقافي واقتصادي وإنساني هو الأكبر والأشمل والأكثر تنوّعاً.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بحضور وزيرة التجارة والصناعة للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المصرية.

ولفت: مشاركة مصر في هذا التجمع العالمي تأتي من خلال جناح كبير قامت وزارة التجارة والصناعة بتجهيزه جيدا لإظهار مصر بالصورة التي تتناسب مع مكانتها باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية.

وأكد: يجسد الجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي بوجوده داخل منطقة الفرص - يجسد ما تتميز به مصر من عمق تاريخي وثراء حضاري وإنساني.

فمبنى الجناح المصري من الخارج يبدو صرحاً شامخاً بالحضارة الفرعونية القديمة، حيث يتصدر صحن الجناح تابوت فرعوني جرى اكتشافه مؤخرا بمنطقة سقارة الأثرية بمحافظة الجيزة المصرية، ليستقبل زوار الجناح المصري بمعرض إكسبو 2020 بدبي.

وتابع: التصميم المتميز للجناح المصري الذي يمتد على مساحة ألف متر مربع، يشكل منصة مثالية لسرد قصة مصر وتاريخها بكافة مراحلها من الماضي إلى الحاضر ومن ثم المستقبل.

‏وأشار: يأخذ الجناح المصري الزوار في رحلة تعريفية حول حضارة مصر العريقة قدم التاريخ والتي ستكون حاضرة في المنطقة المخصصة للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى مناطق المشروعات العملاقة والبنية التحتية والمدن الذكية وغيرها من المناطق الحديثة.