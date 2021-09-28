الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات لإزالة التعديات والبناء المخالف بأحياء العجمي وعامرية ثان والجمرك

إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على أي أعمال بناء مخالف في المهد، ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع السكندري.

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إزالة البناء المخالف

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ حملات الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

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إزالة البناء المخالف

وفي هذا الصدد؛ شن حي العجمي برئاسة السيد موسي حملة مكبرة لازالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة من تنفيذ قرار الإزالة رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بقطعة الأرض الكائنة ش إكسبريس قبلي طريق ام زغيو عبارة عن مبني دور أرضى وغرفة وعدد ٢ بوابة حديد على مساحة ١٥٦٤٧ م٢ وكذا تنفيذ القرار رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بالموقع الكائن طريق ام زغيو بجوار مخزن أخشاب الدسوقي عبارة عن مبنى إداري دور ارضي وأسوار وعدد ٢ بوابة حديد على مساحة ٨٩٥١ م٢ فضلا عن تنفيذ قرار الإزالة رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ للموقع الكائن طريق ام زغيو عبارة عن مباني أرضية داخل قطعة أرض محاطة بأسوار على مساحة ١٢٠٠٠ م٢ وكذا تنفيذ القرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن هدم أسوار من الطوب وبوابة حديد تم إزالتها بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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إزالة البناء المخالف

وفي السياق ذاته قام حي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث أسفرت الحملة عن فك شدة خشبية وسملات وقواعد بقرية ٤ بنجر السكر وتم التحفظ على كمية من الأخشاب.

ونفذ حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة تمكنت من إزالة قواطيع مباني بالدور التاسع علوي بالعقار الكائن ٤ شارع جعفر الجمرك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.

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إزالة البناء المخالف
الإسكندرية ظاهرة البناء المخالف أراضي املاك الدولة حملة مكبرة الإجراءات القانونية محمد الشريف

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وائل لطفي

الدوغرى

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