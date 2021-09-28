وزير التموين: توفير 28 سلعة على منظومة البطاقات متاحة أمام مستحقي الدعم
انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من تسليم مقررات شهر أكتوبر بمنافذ الصرف التي تتولى توزيعها على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بداية من الشهر المقبل.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم توفير 28 سلعة على منظومة البطاقات لتكون متاحة أمام مستحقي الدعم للحصول على احتياجاتهم وفقاً لقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة.
وأوضح أنه وجه شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة بتوفير سلع البطاقات بكافة المنافذ والمخازن في الموعد المحدد.
ونوه إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر و 3 آلاف زيت وألف طن أرز وألف طن مكرونة، إضافة إلى بعض السلع الأخرى من الدقيق والمسلي والحلاوة الطحينيه ومساحيق الغسيل لأكثر من 38 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن مقيد على 22 بطاقة تموينية.
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