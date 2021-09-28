الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نيفين جامع: نسعى لتوفير فرص عمل لائقة لكل مواطن بالقرى ضمن «حياة كريمة»

نيفين جامع
نيفين جامع

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع «حياة كريمة» له 3 محاور، أولها بنية تحتية في جميع القرى من رصف وغاز وتأهيل مساكن وبنية تحتية، والثاني التنمية المجتمعية بما يخص الصحة والتعليم، والثالث التنمية الاقتصادية وهو محور مهم للغاية.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بحضور وزيرة التجارة  والصناعة، للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية إكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت: «خلاصة محور التنمية الاقتصادية، هو توفير فرصة عمل لائقة لكل مواطن بالقرى، من خلال التوظيف والاستفادة من القدرات والمهارات في تنفيذ مشروعات».

وتابعت: «هناك كثير من الصناعات تعمل بشكل غير رسمي في القرى، بسبب عدم إتاحة المكان المناسب لها، وتم الاتفاق على إنشاء مجمعات صناعية بالقرى كورش أو مصانع صغيرة، يتضمن معرض لتسويق المنتجات، بشكل لائق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية».

وأكدت أن الجهاز قام بزيارات لجميع القرى، يستعرض عدد السكان ومعدل البطالة ونسبة الذكور والإناث وميزة كل قرية والصناعات بها، وتم إعداد دراسات جدوى استرشادية لإنجاح مشروعات بهذه القرى مع تمويل ميسر، لتوفير مصدر دخل لهؤلاء، وهناك متابعة دورية من مجلس الوزراء لاستعراض الجهود من كل جهة ومتابعة لمعدلات الإنجاز.

الإمارات مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة كرم جبر نيفين جامع تنمية المشروعات التنمية الاقتصادية أكسبو حياة كريمه وزيرة التجارة والصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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