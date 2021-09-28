جامع: ما أنجز بالمشروعات الصغيرة آخر 7 سنوات ضعف ما تحقق خلال 25 سنة

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن ما تم في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 7 سنوات ضعف ما تحقق خلال 25 سنة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بحضور وزيرة التجارة والصناعة، للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية بأكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المصرية.

وأضافت جامع: «كنا نطرح المجمعات الصناعية ونستوضح التكاليف الخاصة بها على المشاركين، والرسوم التي يدفعها المشاركين، ووجدنا ان هذا الأمر يتنافى مع الهدف من هذه المجمعات».

وتابعت: «الغرض الأساسي منها أنه يلاقي مكان بشروط ميسرة وقيم ايجارية مخفضة ومدة الاستحواذ على المكان طالما استمر المشروع، وتم طرح المجمعات بمعايير واضحة حتى نضمن تحقيق العائد من المشروعات، وتم إتاحة تمويل ميسر بالتعاون مع البنك المركزي».

وتم الاتفاق بين الوزارة والمجلس الأعلى للإعلام على تنظيم زيارات ميدانية لمشروعات ومجمعات الوزارة في المحافظات المختلفة، لمتابعة الأمر على أرض الواقع.