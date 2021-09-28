محافظ القليوبية يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بعض المدارس بمدن "شبرا الخيمة (أحياء غرب وشرق) - الخصوص - شبين القناطر - طوخ – قها"، للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة، وفقًا لخطة الدولة والمحافظة ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الطلبة والطالبات.

وتفقد الهجان، خلال الجولة، (مدرسة دمنهور شبرا للتعليم الأساسى ومدرسة شبرا الخيمة الإعدادية بحي غرب شبرا) و(مدرسة قاسم أمين الرسمية للغات بحى شرق شبرا الخيمة)، ومدرسة مجمع الخصوص تعليم أساسي ومدرسة الثانوية بنات بمدينة الخصوص) و(مدرسة شبين الرسمية للغات ومدرسة الثانوية بنات بشبين القناطر) و(مدرسة الشهيد اللواء ياسر عسر للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد جمال الأكشر الثانوية بنين بمدينة طوخ) و(مدرسة الشهيد هشام بيومى بمدينة قها).

جدير بالذكر، أنه سيتم بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر، وتنتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، وفقًا للخريطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بشأن ملامح العام الدراسي الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه ستعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف مدارس النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت 15 يناير 2022، وتنتهي الامتحانات يوم 3 فبراير 2022، وتستمر لمدة 20 يوما، بينما تم تحديد موعد إجازة نصف العام الدراسى حيث ستبدأ من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وتستمر حتى يوم الخميس 17 فبراير 2022 (لمدة 15 يومًا)، مشيرة إلى أنه سيتم بدء الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022 (مدة الدراسة الفعلية 97 يومًا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني"نهاية العام" لطلاب صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي يوم السبت 7/ 5/ 2022، بينما سيتم عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11/ 6/ 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21/ 5/ 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11/ 6/ 2022.