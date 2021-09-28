الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسؤول بـ«التموين»: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من سلع البطاقة لـ3 أشهر

سلع
سلع

قال صبحي المزين، رئيس قطاع المناطق في الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ القطاع يعمل على تأمين مخزون استراتيجي من جميع الأصناف الموجودة في المنظومة التموينية، بناء على تعليمات الوزير الدكتور علي المصيلحي.

وأضاف المزين خلال جولة لمسؤولي وزارة التموين في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أن فرع بلقاس الذي يعد أحد فروع الشركة العامة لديه 25 سلعة من المنظومة التموينية بكميات تكفي لمدة من شهرين لثلاث شهور.

وتابع: “فرع بلقاس يوجه له 20 مليون جنيه شهرياً دعم للمواطنين، ويقوم بتغذية 425 ألف مواطن، ويضم 250 تاجراً”.

وأوضح أن عدد البطاقات التموينية تصل إلى حوالي 280 ألف بطاقة في بلقاس، إضافة إلى أنه يتم صرف كميات سكر تتجاوز 350 طن شهرياً، وهو ما يخدم مركز ومدينة بلقاس.

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