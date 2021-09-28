قافلة جامعة سوهاج الطبية تعالج 1108 مواطنًا بالمجان

تواصل كلية الطب بجامعة سوهاج قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالي "قرية ولاد اسماعيل" التابعة لمركز المراغة بالمحافظة، حيث تم فحص وعلاج 1108 مواطنًا.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة ان هذه القافلة تأتى وفقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد توفيق منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجامعة انه في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، تحرص الجامعة علي مد يد العون والمساعدة للفئات الاكثر احتياجًا بقري المحافظة، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية ان القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة، والأطفال، والعظام، والجهاز الهضمي، والعصبية، وجراحة المسالك البولية، و الجراحة العامة والجلدية، والنساء والتوليد، الي جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم، مضيفًا أنه شارك بالقافلة 30 طبيب و 45 طالب وطالبة من الكلية كتدريب عملي لهم.