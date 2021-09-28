الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة جامعة سوهاج الطبية تعالج 1108 مواطنًا بالمجان

من جانب القافله
من جانب القافله

تواصل كلية الطب بجامعة سوهاج قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج  لخدمة أهالي "قرية ولاد اسماعيل" التابعة لمركز المراغة بالمحافظة، حيث تم فحص وعلاج 1108 مواطنًا.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة ان هذه القافلة تأتى وفقًا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد توفيق منسق عام مبادرة حياة كريمة بالجامعة انه في اطار تنفيذ المبادرة الرئاسية، تحرص الجامعة علي مد يد العون والمساعدة للفئات الاكثر احتياجًا بقري المحافظة، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية، إلى جانب الأنشطة الرياضية والثقافية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية ان القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة، والأطفال، والعظام، والجهاز الهضمي، والعصبية، وجراحة المسالك البولية، و الجراحة العامة والجلدية، والنساء والتوليد، الي جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم، مضيفًا أنه شارك بالقافلة  30 طبيب و 45 طالب وطالبة من الكلية كتدريب عملي لهم.

محافظة مجتمع الكشف الطبى الصحة عمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

الأكثر قراءة

السيسى ينيب قائد الجيش لوضع إكليل زهور على ضريح جمال عبدالناصر

بعد الامتناع عن تنفيذ الحكم.. محمد سالم: سأحرك جنحة لعزل «عبد الهادي» وحبسه

حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة

«أحمد» يستغيث من زوجته «الجزارة» في المحكمة: «4 سنين ضرب وإهانة وآخرتها عاهة»

الحزن يخيم على أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة بعد وفاة الدكتور عمرو أبوالعز

تداول صور لدولفين نافق على شاطئ بمطروح.. ومصدر بـ«البيئة»: لم يبلغنا أحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الرقمي في الصين.. تريليونات!

ماجد حبته

سفراء إثيوبيا لدى أديس أبابا!

القس. رفعت فكرى

خطر الزيادة السكانية

لواء. محسن الفحام

أطفالنا بين الوعى والتوعية

لواء.حمدى البطران

إضعاف اقتصاد الدولة

جمال-أسعد

الدولة المدنية والأحزاب الدينية

محمود خليل

حين سلّم المصريون بـ«المكتوب» فى «الخطاب السحرى»

محمد مرعي

ثورة الوعى.. وإعادة بناء المجتمع

صور

حلاوة المولد

ضريح الزعيم جمال عبد الناصر

المهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن توجه مذكرة احتجاج رسمية لإسرائيل رداً على انتهاكات الأقصى

مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال بجنين

كيف استنسخ "بينيت" مصطلحات "نتنياهو" في خطابه أمام الأمم المتحدة؟ (تحليل)