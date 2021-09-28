مدرب عام “يد بالزمالك” للإعلامية فرح علي: نسعى لدعم فريق كرة اليد بلاعبين من خارج أوروبا

مواجهة برشلونة ببطولة كأس العالم للأندية صعبة

الروبي: أحمد الأحمر قائد بمعنى الكلمة وإنسان رائع

تحدث حمادة الروبي المدرب العام لفريق كرة اليد بنادي الزمالك عن ملف تدعيم الفريق قبل منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وقال الروبي خلال استضافته مع الإعلامية فرح علي ببرنامج اخبارنا بقناة الزمالك: للأسف اللوائح الخاصة بالاتحاد الأوروبي تمنع إعارة أي لاعب في مدة قصيرة ثم عودته مرة أخرى لفريقه، في حالة انتقاله إلى الزمالك لن يقدر على العودة إلى فريقه الأصلي إلى بعد بداية الموسم الجديد.

وأضاف : لذلك نبحث عن التعاقد مع لاعبين من خارج أوروبا، ولكن في النهاية نحن نمتلك أفضل العناصر الموجودة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط وهم قادرون على الظهور بشكل طيب في مونديال الأندية.

وواصل : فريق اليد بنادي الزمالك لا يحب الخسارة، ولكن نحن سنواجه برشلونة الذي يمتلك أفضل اللاعبين في العالم بكرة اليد .

وتابع : جميع اللاعبين يمتلكون رغبة كبيرة في إظهار أفضل ما لديهم أمام برشلونة، نثق جدا في أبناء نادي الزمالك وأعلم ان الجميع سيقاتل في هذه المباراة.

كما أشاد الروبي المدرب العام لفريق كرة اليد بنادي الزمالك بمستوى أحمد الأحمر قائد الفريق الأبيض بعد الأداء الذي قدمه خلال الفترة الأخيرة.

وقال الروبي: لا يوجد أي كلام يوفي حق الاحمر أو يعطيه حقه، فهو لاعب كبير وقائد بمعنى الكلمة وإنسان رائع على المستوى الشخصي.

وأضاف: أرقام أحمد الأحمر أمام الأهلي في آخر مواجهتين رائعة، ولكن أحمد الأحمر ليس أرقام، فهو قيمة كبيرة داخل الملعب.

وتابع: أحمد الأحمر في مكانة أخرى ولا يجوز مقارنته بأي لاعب.. مشيراً إلى أن قراره بالاعتزال الدولي قرار شخصي.

وواصل : أحمد الأحمر ملتزم بدنيا خلال الفترة الحالية، عكس ما كان يحدث في الفترات الماضية، مؤكداً على تعرض اللاعب للإرهاق الكبير في ظل انتقاله بين التدريب مع الزمالك والمنتخب.

واختتم تصريحاته قائلاً : أحمد الأحمر قادر على الاستمرار في الملاعب لأكثر من عام آخر، حالته الفنية والبدنية والنفسية تساعده على الاستمرار في الملاعب حتى سن الأربعين.