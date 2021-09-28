انتهاء صرف مقررات «تموين أكتوبر»

قال اللواء خالد عبدالله، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه شركتي الجملة ببدء صرف استعاضات السلع التموينية لمنافذ صرفها للمواطنين على بطاقة الدعم.

وأكد عبد الله في تصريحات لـ"الدستور" انتهاء الشركة العامة لتجارة الجملة من صرف جميع المقررات التموينية عن شهر أكتوبر وتوزيعها على البدالين التمونيين بكل سهولة ويسر دون أي مشكلات.

وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بالمخازن ومنافذ الشركة العامة لتجارة الجملة في زيادة مستمرة بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا يبلغ الحد الأدنى للمخزون في المخازن إلى ثلاث شهور لكل سلعة، على مستوى جميع الفروع.