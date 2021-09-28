نيفين جامع: عرض تابوت الكاهن بسماتيك الأثري بجناح مصر في «إكسبو دبي»

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري في إكسبو دبي 2020 استقبل 10 آلاف زائر في إطار فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته إدارة إكسبو وهو ما يعكس أهمية الجناح المصري والمحتوى المتميز الذي أعدته الحكومة المصرية للمشاركة بالجناح.

وقالت جامع، خلال الجلسة الحوارية المنعقدة الآن بمقر المجلس الأعلى للإعلام، إن عرض تابوت أثري بالجناح للكاهن بسماتيك والمكتشف مؤخرا بمنطقة سقارة يمثل حدث فريد من شأنه وضع الجناح المصري في مصاف أكبر وأهم الأجنحة المشاركة.

ومن جهته، أوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي، أن المعرض سيشهد زيارات لعدد من أبرز الرموز والشخصيات المصرية في شتى المجالات العلمية والفنية والثقافية والرياضية للجناح المصري في رسالة ترويجية إلى العالم خاصة وأنه من المتوقع أن يستقبل الاكسبو 25 مليون زائر ويشارك به 192 دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري 2.5 مليون زائر.

وأشار مغاوري إلى أن تصميم الجناح المصري بالداخل والخارج يبرز هوية مصر من خلال الرسومات الفرعونية ورموز الكتابة الهيروغليفية على واجهة الجناح كما يتضمن صور وخلفيات وجداريات تعكس جهود المصريين القدماء في مجالات البناء والتشييد والصناعة والحرف، كما تبرز الألوان والتصميمات داخل الجناح المصري الهوية المصرية، لافتا إلى أن الإكسبو يقام لأول مرة بدولة عربية، ويمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف أن مبنى الجناح المصري المشارك بالمعرض سيركز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات وذلك من خلال الفعاليات التي سيتم اقامتها بالجناح على مدى مدة الإكسبو، مشيرا إلى أن الجناح المصري سيتضمن فرص جيدة لعقد لقاءات بين الشركات بهدف إبرام صفقات تجارية واستثمارية بما يعظم الأثر الاقتصادي للمشاركة المصرية بالمعرض.