الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بينها 7 أطنان «أسماك فاسدة».. ضبط 1085 قضية تموينية

أسماك فاسدة
أسماك فاسدة

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم الغش التجاري، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الجهود من ضبط 1085 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 10 طن "أسماك مجمدة، كبدة مستوردة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية ، بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط 3,62 طن "مقطعات لحوم، لانشون بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن سوبر ماركت لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1,9 طن "أسماك مدخنة، فليه، بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة  المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

وضبط 1,87 طن "لحوم مجمدة، مقطعات كبدة ،مفروم لحوم"، بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 2 طن "دقيق فاخر" بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مسئول مخبز سياحى "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وضبط 1,08 طن "سكر تموينى" مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها للإتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، قدر بـ9180 جنيهاً بحوزة المدير المسئول عن محل بدال تموينى بمحافظة الجيزة، وضبط 297300 قطعة مستلزمات طبية "مضخة علاج كيماوى، سنون حقن كيماوى "بدون مستندات "مجهولة المصدر" مقلدة لإحدى العلامات التجارية وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك شركة للمستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 123415 قطعة أدوات كهربائية "لمبات ليد، مفتاح كهربائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن شركة لتجارة الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وضبط 615 قطعة موتور رفع مياه "مقلد لعلامات التجارية" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المحركات الكهربائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، لعدم الاحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم إنتظام القيد بدفتر 21 بترول الخاص بالمحطة، وتجميعه (49000 لتر "بنزين 80 ,92" للاتجار به فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي قدرت الكمية بـ 340750 جنيها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين غير صالحة للاستهلاك أسماك لحوم ضبط متنوعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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