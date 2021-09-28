أوغندا: استنفدنا أكثر من 67 ألف جرعة لقاح قبل انتهاء الصلاحية

أعلنت وزارة الصحة الأوغندية، اليوم الثلاثاء، أن 67 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا “كوفيد -19”، جرى توزيعها قبل موعد انتهاء صلاحيتها المقرر بحلول الأول من الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة “ذا مونيتر” الأوغندية عن الدكتور ألفريد دريوالي، المسئول الأعلى في برنامج التحصين الأوغندي قوله إن 70 منطقة استنفدت - منذ أمس - حصصها من اللقاحات، وثلاث مقاطعات فقط، وهي كمبالا وأروا ومويو، لديها مخزون لا يزيد عن 1000 لكل منها.

وأضاف "حتى في منطقة مويو، كانوا في سباق مع الوقت واستمروا العمل في عطلة نهاية الأسبوع للتأكد من استنفاد اللقاحات كما واصلت بقية المقاطعات العمل طوال عطلة نهاية الأسبوع، وتشير البيانات الواردة الآن، إلى أن اللقاحات المعرضة لخطر انتهاء الصلاحية استخدمت بالفعل".

ويأتي هذا الاهتمام باستنفاد الجرعات الحالية، في أعقاب قول الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للشعب أن 67000 جرعة من أصل 375 ألفًا و155 جرعة كانت على وشك الضياع.

وتنتهي صلاحية الدفعة الحالية من لقاحات أسترازينيكا وفايزر في نوفمبر المقبل، بينما تتمتع لقاحات موديرنا بفترة صلاحية تصل إلى العام المقبل.

وكانت تهدف أوغندا إلى تحصين مالا يقل عن 6 ملايين شخص، أي ما يعادل أكثر من 10% من سكانها، ضد فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) بحلول نهاية العام الجاري قبل استئناف المدارس.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن نحو 4.8 مليون شخص من أصل 6 ملايين توليهم أوغندا أولوية كبيرة، منهم العاملون في قطاع الصحة والمعلمون وعمال الأمن والطلاب الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.