بدء محادثات يابانية بريطانية حول اتفاقية لتعزيز التعاون العسكري

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، إن بلاده وبريطانيا اتفقتا على بدء مفاوضات حول اتفاقية من شأنها تعزيز العمل المشترك والتعاون بين القوات المسلحة في البلدين.

وقال موتيجي - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن "الاتفاقية من شأنها أن تسهم في زيادة تعزيز التعاون بين بلدينا في الوقت الذي نعمل فيه نحو تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".

وتهدف الحكومة اليابانية إلى إبرام معاهدة مماثلة مع أستراليا بعد اتفاقهما من حيث المبدأ على اتفاقية وضع القوات خلال المحادثات الثنائية في نوفمبر من العام الماضي.

وعلى جانب آخر، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ طغت خسائر ثقيلة تكبدتها أسهم شركات صناعة الرقائق والشحن على آمال المستثمرين في زخم نمو اقتصادي مطرد في ظل قيادة سياسية جديدة في الفترة التي تسبق انتخابات الحزب الحاكم.

وانخفض المؤشر نيكي 0.19 بالمئة، ليغلق عند 30183.96 نقطة، بعد أن هبط بما يصل إلى 0.78 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 2081.77 نقطة.

وربح نيكي أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الشهر في الفترة التي تسبق انتخابات قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، والتي ستختار فعليا رئيس الوزراء الجديد.

يمكن أن يتسارع النمو الاقتصادي لليابان، إذ تستعد البلاد لرفع حالة الطوارئ المرتبطة بفيروس كورونا في جميع المناطق يوم الخميس، وسط انخفاض في حالات الإصابة بـ"كوفيد-19".

ومن أسهم شركات الرقائق ذات الوزن الثقيل، خسر سهم أدفانتست 3.57 بالمئة، وتراجع سهم طوكيو إلكترون 1.05 بالمئة، ونزل سهم شين-إيتسو 1.47 بالمئة.

وقادت أسهم شركات الشحن الانخفاض بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، بانخفاض 8.61 بالمئة.