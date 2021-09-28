محمد فراج يبدأ تصوير مشاهده فى المسلسل الدرامي الجديد «الغرفة 207»

بدأ الفنان محمد فراج صباح اليوم تصوير أولى مشاهده بالمسلسل الدرامى الجديد “الغرفة 207” والمقرر عرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتجمع المشاهد الأولى بين الفنان محمد فراج وبين النجمة ريهام عبد الغفور ومازالت الشركة المنتجة للعمل تُجري التعاقد مع عدد من الفنانين للانضمام إلى المسلسل المكون من 10 حلقات.

ويجسد فراج خلال أحداث المسلسل الذي يدور في حقبة الستينات دور موظف استقبال في فندق، وخلال عمله في الفندق يتعرض لأحداث ومواقف مليئة بالغموض والرعب.

مسلسل "الغرفة 207 " بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، مريم الخشت، يوسف عثمان، أحمد مجدي، مها أبو عوف، ومجموعة أخرى من الفنانين وضيوف الشرف.

ويدور “الغرفة 207” في قالب من الرعب والإثارة والغموض وتدور أحداث رواية الغرفة 207 فى عام 1968، وتقع أحداثها داخل غرفة بفندق أصر مالكه على بقائها رغم الأهوال التي تدور فيها من رعب وإثارة، وتودى بحياة كل من يقطنها، حيث إن الكثير دخلوا الغرفة 207 لكن قليلين فقط استطاعوا النجاة منها، ومع مرور الحلقات يكتشف المشاهدين سبب هذه الأمور الغامضة، ويتكون العمل من 10 حلقات فقط، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على منصة شاهد، وهو سيناريو وحوار تامر إبراهيم ومن إخراج تامر عشري.