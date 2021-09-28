ضبط 14200 كجم أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مديرية التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين ايتاي البارود والوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود، بحملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط :-كرتونة أسماك مجمدة زنة الكرتونة ٢٠ كجم بإجمالي ١٤٢٠٠ كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي:

- مصنع ملابس بدون سجل صناعى وتم التحفظ علي ١٠٠ قطعة منتج نهائي.

- مصنع أكياس بلاستيك بدون سجل صناعى وتم التحفظ علي ١٠ شكاير مادة خام بإجمالي ٢٥٠ كجم و ٢٠ بالتة أكياس بلاستيك بإجمالي ٤٠٠ كجم منتج نهائي ،وتم ضبط مصنع أكواب ورقية بدون سجل صناعى وتم التحفظ على عدد ٢٠ كرتونة أكواب ورقية بإجمالي ٢٠٠٠٠ كوب.

كما تم ضبط مصنع منظفات بدون سجل صناعى وتم التحفظ علي كمية ١٦٢٠ لتر مواد خام و ١٠٠٠ لتر صابون سائل منتج نهائي.

ضبط كميات من السجائر مستوردة مجهول المصدر، كمية من الأدوية البيطرية منتهية الصلاحية،و تم تحرير عدد ١٢ محضر لمحلات بيع الذهب بدون دفتر فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

كما تم تحرير محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي ٦ كجم لمحلات جزارة ، محضر عدم تمكين لمحل جزارة لعدم تمكين مأمور الضبط من ضبط ٢٥٠ كجم ذبح خارج المجازر الحكومية ،وتم سحب عدد ١١ عينة مختلفة لارسالها للمعامل، وتحرير ١٢ محضر جنح صحية، ٤ مذكرات بخصوص منشآت تدار بدون ترخيص.

هذا وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.