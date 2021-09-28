الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل «مشروعات النواب»: شرق بورسعيد يشهد حاليا تنمية غير مسبوقة

هالة أبو السعد
هالة أبو السعد

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنه المشروعات المتوسطه مجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، مؤكدة أن هذه الخطوة تُساهم في سرعة الاستفادة من المحطة في تحقيق خطة التنمية المنشودة بالمنطقة.

وأشارت أبو السعد ، في بيان له، إلى أن  محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد تُعد واحدة من  أضخم المحطات التي تم افتتاحها على مستوى العالم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثياً، لافته إلى أن الدولة المصرية ستجني ثمار هذه المحطة خلال السنوات المقبلة اقتصاديًا، ويأتي ذلك بعد زيادة الإنتاج الزراعي للدولة.

وأكدت أن شرق بورسعيد يشهد حاليآ تنمية غير مسبوقة، بما يحقق أكبر استفادة من مقومات المنطقة التى تشمل كافة الامكانيات الاستثمارية واللوجيسيتية والسياحية التي تساهم في جعلها قاطرة تنمية مصر، وتدعم خطة جعل بورسعيد في مصاف المدن التنموية.

وأضافت أن محطة معالجة بحر البقر تنقذ بحيرة المنزلة من التلوث وتعيد اليها الحياة البحرية وتستصلح 400 ألف فدان في شمال سيناء من مياه مهدرة سنويًا ومحطة معالجة بحر البقر هتكون اكبر محطة من نوعها في تاريخ مصر بطاقة 5.6 مليون م٣.

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب شمال سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي بحيرة المنزلة الإنتاج الزراعي الدولة المصرية

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الدوغرى

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